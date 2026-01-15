韩国2027年至2031年将扩招3342名医学生

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府决定自明年起，在五年内扩招3300余名医学院学生。韩国保健福祉部10日在保健医疗政策审议委员会会议上决定，未来5年内共将增加3342名医学院招生名额。政府将以首尔以外地区的32所医学院为对象扩大招生规模。明年将增加490名，自2028年起的4年间，每年将分阶段扩招613名。新增名额还将包括新建的公立医学院和地方医学院的400名学生。由此，明年医学院招生人数将从原定的3058名增加至3548名。此前，保健医疗政策审议委员会召开了七次会议，听取医疗人力供需推算委员会的推算结果报告，并就扩招规模进行了讨论。委员会在多次审议后得出结论，截至2037年，医生缺口将达4700余名，因此决定仅按预计短缺规模的75%进行扩招。虽然增幅已确定，但矛盾依然存在。最初推算截至2037年医生缺口约为4700人，而此次扩招方案仅反映了其中约75%。患者团体对此表示遗憾，认为政府实际上是迎合医生方面的要求。但另一方面，医疗界仍予以反对，认为扩招人员过多。大韩医生协会发表声明称，对政府的决定深表遗憾和担忧，并认为应该对医学院的教育状况进行实地调查，以确定合理的招生人数，并应成立讨论医学教育问题的协议机构。分析认为，鉴于政府已提出折中方案，医生群体再次像过去医疗危机时期那样展开集体行动的可能性不大。