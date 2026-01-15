Coupang 泄露个人信息逾3000万条 包括家人和熟人信息

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：前 Coupang 员工泄露的个人信息规模超过了政府当初预计的3300万条，犯罪分子获取的配送地址等信息规模高达1.5亿条。韩国科学技术信息通信部10日在政府首尔办公大楼发表 Coupang 数据泄露事件的调查结果时表示，在Coupang 的“个人信息编辑”页面中，包括姓名和电子邮件在内的3300万条个人信息被泄露。这一规模是 Coupang 公司最初申报的4000多条的7000倍以上。此外，犯罪分子还查看了约1.4亿条配送地址目录页面，其中包括 Coupang 用户向家人、朋友等熟人配送的记录，甚至第三方的个人信息也被泄露。此次信息泄露主要集中发生在去年4月起的7个月期间。据调查，Coupang 用户输入 ID 和密码后，系统即会生成虚拟的“电子出入证”，出入证被伪造后，可以像正常用户那样访问平台。政府虽已要求 Coupang 保存相关数据，但长达5个月的网络访问记录已被删除，于是政府委托调查机构进行调查。科学技术信息通信部将要求 Coupang 在本月内提交防止此类事件再次发生的实施计划，并在今年7月前对执行情况进行检查。Coupang 方面在调查结果公布后发表声明，重申此次数据泄露未造成二次损失。