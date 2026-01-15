KDI 将韩国今年经济增长率预测值从1.8%上调至1.9%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国开发研究院（KDI）表示，今年韩国的经济增长率预测值为1.9%，较此前预测值高出0.1个百分点。KDI 在11日发表的《KDI 经济展望修订版》中指出，得益于半导体出口强劲和消费复苏，2026年韩国经济有望较2025年（1.0%）增长1.9%左右，较去年11月的预测值（1.8%）上调了0.1个百分点。该预测值高于韩国央行预测的1.8%，低于政府预测的2.0%。KDI 预计，受持续降息和实际收入改善影响，民间消费将比去年（1.3%）增长约1.7%。设备投资方面，虽然除半导体以外的项目仍然低迷，但随着半导体相关投资大幅增加，预计将比去年（2.0%）增长约2.4%。民间消费和设备投资增长率分别较此前预测上调了0.1个百分点和0.4个百分点。建筑投资增长率预计将维持在0.5%左右，较去年11月预测的2.2%大幅下降。KDI 表示，尽管建筑订单有所改善，但地方城市房地产市场持续低迷，导致增速偏低。KDI 还表示，尽管国际油价下跌，但随着消费复苏，消费者物价将继去年之后上涨约2.1%。核心价格（不包括食品和能源）预计将上涨约2.3%，高于去年的1.9%。KDI 指出，美国关税政策是韩国经济面临的下行风险因素。美国对等关税和对半导体等电子产品征收的关税仍然存在不确定性，若未来加征关税，将对韩国出口构成下行压力。KDI 还表示，如果市场对人工智能的预期出现调整，导致半导体需求缩小，韩国经济的复苏势头也可能受到限制。