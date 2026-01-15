民调：九成韩国人认为保守派与进步派之间的政治矛盾严重

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：民调结果显示，九成韩国人认为保守派与进步派之间的政治矛盾十分严重。总统直属国民统合委员会委员长李石渊11日在首尔政府办公大楼发表了包含上述内容的《国民团结五大社会矛盾民意调查》结果。据调查，在政治及意识形态、两极分化、代际、性别和地区矛盾中，受访者认为“政治矛盾”最严重。其中，认为“保守派与进步派矛盾”严重的比率最高，为92.4%，其次是“收入阶层矛盾”（77.3%）、“代际矛盾”（71.8%）、“地区矛盾”（69.5%）和“性别矛盾”（61.0%）。18岁至29岁的受访者认为“性别矛盾”严重的比例为75.5%，高于其他年龄层。对于最迫切需要解决的矛盾，六成受访者（59.5%）认为是“保守派与进步派矛盾”，其次是“收入阶层矛盾”（17.6%）、“性别矛盾”（9.2%）、“地区矛盾”（6.9%）、“代际矛盾”（6.8%）。总体而言，受访者对矛盾的认知度较高，愿意与持不同意见的人进行对话的比例也较高。当被问及是否愿意与持不同意见的人进行对话时，七成受访者（70.4%）回答“愿意”。与女性（64.9%）相比，男性（76.1%）的对话意愿较高，这种倾向在年轻人群体中更为明显。本次调查由国民统合委员会委托韩国盖洛普，于去年11月28日至12月24日以电话询问方式对全国7000名18岁以上成人实施。详细内容可参考国民统合委员会官网。