俄罗斯军机今年首次飞抵北韩

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据悉，本月9日，俄罗斯军用飞机今年首次飞抵北韩。俄罗斯代表团在就乌克兰和平事宜访问阿拉伯联合酋长国（UAE）进行协商后飞往北韩，俄方有可能向北韩转达了协商进展情况。美国专门报道北韩消息的媒体 NK News 当地时间10日援引全球航班追踪网站“Flightradar24”的数据称，一架俄罗斯军用飞机于9日晚7时30分抵达平壤。该飞机为隶属于俄罗斯国防部下属第223飞行团的 Ilyushin Il-62M（RA-86572）型飞机。据悉，第223飞行团是运送俄罗斯总统及政府高层人士的部队。Ilyushin Il-62M 本月5日曾从阿布扎比出发飞往莫斯科。外界推测，当时参与乌克兰谈判的俄军总参谋部情报总局（GRU，格鲁乌）局长伊戈尔科罗博夫搭乘该飞机的可能性很高。抵达莫斯科的 Ilyushin Il-62M 之后经由符拉迪沃斯托克再次飞往平壤。外界认为，从航线来看，机上乘坐的可能是向北韩转达和平谈判相关信息的俄罗斯代表团。俄罗斯专家、东西大学教授克里斯·蒙迪分析称，俄罗斯此举可能意在让北韩国务委员长金正恩直接参与协商过程，以示特殊礼遇。他还评价称，俄方也可能借此向乌克兰暗示自身有能力进一步升级局势，从而对乌方施压。同时，他认为，曾指挥过赴乌参战北韩部队的俄罗斯国防部副部长尤努斯-别克•叶夫库罗夫等军队高层人士也有可能访问了北韩。北韩和俄罗斯在俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古访问北韩时，曾就全面军事合作方案达成协议。之后，北韩向俄罗斯提供了武器和兵力支援。Ilyushin Il-62M 在抵达北韩的次日，即10日上午10时20分从平壤起飞，经符拉迪沃斯托克再次飞往莫斯科。