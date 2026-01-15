美国前高官：Coupang 事件已演变为韩美地缘政治风险

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：关于韩国政府对 Coupang 大规模个人信息泄露事件采取的应对措施，一位美国前高官预测，如果特朗普政府认为韩国对美国企业推行歧视性管制措施，韩国在贸易领域可能会处于不利地位。彭博社高级分析师亚当·法拉当地时间10日在美国战略与国际问题研究中心（CSIS）举行的讨论会上表示，Coupang 事件是一起大规模个人信息泄露事态，Coupang 公司面临严重危机，但目前似乎已经演变为韩美之间的地缘政治风险。法拉曾在特朗普第一任期和拜登政府时期担任白宫国家安全委员会（NSC）负责韩半岛及蒙古事务的助理。他表示，过去几年，美国方面一直认为韩国在数字领域不公正地对待美国企业，而对本国企业则相对有利。法拉预测称，如果美国和特朗普政府最终认定韩国不公正地对待相关企业，并为提高相关“代价”而在贸易和关税领域采取措施，韩国将面临重大风险。法拉就美国联邦众议院本月23日召见 Coupang 相关人士举行听证会一事表示，这可能会进一步凸显这些问题，将成为韩国政府重大的危险因素。他还表示，如果美国国会正式介入 Coupang 事件，特朗普总统可能会采取动摇韩美贸易协议的措施。法拉还表示，我们已经看到，如果特朗普总统认为双方协议未能及时执行，就会毫不犹豫地采取强硬措施。最近特朗普总统以韩国延迟对美投资相关立法为由，威胁将把关税上调至25%。