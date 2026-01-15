韩国乒乓球林钟勋/申裕斌组合登混双世界排名榜首

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国乒乓球混双“黄金搭档”‌林钟勋/申裕斌组合荣登国际乒乓球联合会（ITTF，以下简称“国际乒联”）世界排名第一。据国际乒联官网11日的消息，林钟勋/申裕斌组合在混双世界排名中上升一个名次，至第一名。这是该组合首次登上混双世界排名榜首。林钟勋/申裕斌组合在去年12月举行的2025年世界乒乓球职业大联盟（WTT）香港总决赛中夺冠，积累了大量积分；与此同时，原本排名第一的中国队林诗栋/蒯曼组合因去年 WTT 新加坡大满贯赛的积分失效，使林钟勋/申裕斌组合间接获益。WTT 计算世界排名时最多计入8项赛事的积分，超过一年有效期的积分将被扣除。林诗栋/蒯曼组合去年赢得了新加坡大满贯赛冠军，但近期参加国际赛事的次数减少，纳入积分的赛事仅为5项。林钟勋/申裕斌组合因去年香港总决赛获得1500点积分，再加上持续参赛，使积分赛事达到上限8项，从而登上榜首。林钟勋/申裕斌组合在2024年巴黎奥运会上夺得混双铜牌，被誉为“黄金组合”。二人去年摘得 WTT 系列赛三站（金奈、卢布尔雅那、萨格勒布）冠军，又在年终香港总决赛上接连战胜中国队林诗栋/蒯曼组合以及王楚钦/孙颖莎组合，惊艳国际乒坛。林钟勋/申裕斌组合将参加本月19日至3月1日举行的 WTT 新加坡大满贯赛，开启世界排名第一的卫冕之路。