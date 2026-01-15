Coupang 三家股东宣布加入针对韩政府法律诉讼

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：宣布参与针对韩国政府提起法律诉讼的美国企业新增3家。这些企业认为，韩国政府在处理 Coupang 个人信息泄露事件的过程中存在歧视行为。当地时间11日，美国投资公司 Abrams Capital、Durable Capital Partners、Foxhaven 发布新闻资料，宣布参加 Coupang 股东 Greenoaks 和 Altimeter 针对韩国政府提起的法律诉讼。Greenoaks 和 Altimeter 是美国投资公司。两公司认为，韩国政府违反韩美自贸协定、歧视 Coupang，造成股价下跌等损失。上月，两公司向韩国政府发送意向书，表示将提起投资者—国家争端解决机制（ISDS）仲裁。两公司还指出，韩国政府以规模有限的个人信息泄露事件为由，从政府层面对 Coupang 实施攻击，要求美国贸易代表处依据《贸易法》第301条，对韩国政府“不正当的歧视行为”实施调查，并采取适当的贸易救济措施。新参加诉讼的三家公司也向美国贸易代表处发送正式信函，表态支持上述调查。三家公司称，韩国政府对创办于美国且总部设在美国的科技企业 Coupang 采取歧视性执法行动、实施不公平的监管调查并散播破坏企业声誉的不实说法，令美国股东蒙受高达数十亿美元的损失。韩国政府强调，政府依法处理 Coupang 用户个人信息泄露事件，未采取任何歧视美国企业的措施。美国政坛维护 Coupang 的行为是 Coupang 游说的结果。此外，美国众议院司法委员会向 Coupang 临时董事长哈罗德·罗杰斯发送批评韩国政府行为的公开信函，并要求其于本月23日出席听证会作证。听证会将以闭门形式举行。