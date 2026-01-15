光化门回归秀、博物馆跨界合作 K-POP明星变身韩国文化遗产宣传大使

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：防弹少年团、BLACKPINK 等国际 K-POP 明星变身韩国文化遗产宣传大使。据歌坛12日消息，为纪念新迷你专辑《DEADLINE》发售，BLACKPINK 将于本月26日至下月8日与国立中央博物馆展开跨界合作。这是 K-POP 歌手首次与国立中央博物馆进行跨界合作。通过此次合作，BLACKPINK 将跨越音乐、时尚、广告等既有领域，在推广韩国传统文化方面发挥其全球影响力。BLACKPINK 成员将参与国立中央博物馆8件文物的音频讲解工作，游客将可听到 K-POP 歌手录制的文物讲解词。为纪念此次合作，国立中央博物馆的外墙将披上 BLACKPINK 的象征色粉色。26日新专辑发行前一天起，摆放在国立中央博物馆主厅“历史之路”的广开土大王陵碑前将设置可抢先聆听新歌的空间。此外，携第五张正规专辑《阿里郎（ARIRANG）》回归的防弹少年团（BTS）将大型回归秀的举办地点选在了韩国的中心——光化门广场。防弹少年团计划从景福宫内出发，经光化门和月坛，登上布置在光化门广场北侧起点的舞台进行表演。经纪公司 BigHit 音乐表示，考虑到新专辑名称“阿里郎”的象征性意义，希望在能够代表韩国的场所举办首场演出。2020年，防弹少年团曾在景福宫勤政殿前表演《IDOL》、在庆会楼前表演《小宇宙》。尽管距离回归秀还有一个多月，但全球 BTS 粉丝已在社交媒体上热烈讨论景福宫和光化门。预计演出当天，光化门及附近市中心地区的人流量最多将达到26万人次。流媒体平台奈飞（Netflix）将面向全球190多个国家及地区直播全场演出。