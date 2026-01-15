韩国司法改革相关法案通过国会小委员会 国民力量党强烈抗议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国《宪法法院法》修正案在执政党的主导下通过国会小委员会。修正案规定，即使法院作出最终判决，也可在宪法法院重新接受审判。11日，修正案在执政党议员的主导下，在国会法制司法委员会会议开始一个多小时后便获得通过。国会法制司法委员会11日召开全体会议，会议在共同民主党的主导下对《宪法法院法》修正案，以及规定增加大法官人数的《法院组织法》修正案进行审议表决。国民力量党称，两部法案将导致“实施四审制度”，使法律沦为“为个人服务的工具”，因此在表决前退场以示抗议。《宪法法院法》修正案将原本不属于宪法申诉制度适用对象的法院判决结果也予以纳入，并规定自法院判决生效日起30天内可提起宪法申诉，在宪法法院作出判决前暂停法院判决效力。《法院组织法》修正案将大法官人数从现有的14人增至26人。法制司法委员会国民力量党所属委员指出，共同民主党强行通过法案是为了保护李在明。尽管国民力量党表示将在法案提交国会全体会议后展开冗长辩论，但是预计将很难阻止两部法案的通过。大法院院长曹喜大12日也表示，两部法案一旦通过，将对国民造成巨大伤害，大法院将继续就该问题与国会进行磋商并展开说服工作。