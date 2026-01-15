韩国国防部对180余名紧急戒严参与人员进行调查及处分

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国防部表示，已对参与“12·3”紧急戒严的180余人采取移送有关机构调查或予以处分等措施。12日，国防部长官安圭佰在国防部大楼公布了包含上述内容的尊重宪法政府革新工作组和国防特别调查本部的工作成果。国防部表示，据调查，180余人直接或间接参与了紧急戒严，其中114人属于调查对象，已委托有关机构展开调查；对48人（部分人员与调查对象重复）提出了处分要求，对75人予以了警告和提醒处分。国防部还表示，正根据现有调查结果，对被要求处分人员及已被起诉人员启动处分程序；迄今为止已有35人受到严厉处分，其中29人提出了申诉。国防特别调查本部对内乱特检组移交的人员进行了调查，并以涉嫌参与内乱重要任务、滥用职权妨碍权利行使罪，向首尔中央地方法院起诉了其中8人；这8人的处分程序也正在进行中。国防部表示，通过此次调查发现，国会表决通过解除戒严令后，戒严司令部仍核查了包括“第二迅速应对师团”在内的可动用部队；情报司令部曾就占领中央选举管理委员会进行事前演练；反间谍司令部和国防部调查本部曾为逮捕政客等主要人士组建工作组并安排拘禁设施。国防部在过去6个月内投入了120余人，对疑似参与紧急戒严的24支部队及机关所属860余名将军、校官级别军官实施了调查和搜查。调查通过询问有关人员、核查记录等方式进行，以确认其是否直接或间接参与戒严的筹备及执行工作。随后，国防部综合是否拥有决策权、军衔、行为发生时间及所起作用等因素，分别采取了移送调查、要求处分、警告及提醒等措施。尊重宪法政府革新工作组当天解散。针对反间谍司令部、情报司令部等深度参与戒严、但因其处理机密情报的特殊性而未能得到彻查的机构，将由国防部调查本部长朴正勋（音）率领的内乱专项调查本部继续进行调查。