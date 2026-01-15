韩国国情院：金主爱对部分政策提意见 进入“继承人内定阶段”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国家情报院（以下简称“国情院”）12日向国会作报告时表示，北韩国务委员长金正恩之女金主爱已进入“继承人内定阶段”。国会情报委员会干事朴善源（共同民主党议员）和李成权（国民力量党议员）在媒体发布会上介绍，国情院在当天举行的国会情报委员会闭门全体会议上披露了上述情况。国情院表示，金主爱出席空军日活动、拜谒锦绣山太阳宫，持续公开亮相，并对部分政策提出意见。综合上述情况，判断其已进入继承人内定阶段。国情院还表示，今后将重点观察金主爱是否出席北韩劳动党第九次代表大会及相关活动、其礼仪规格、象征性称谓及实名使用情况、党章是否有关于继承人的暗示等事项。李成权介绍，此前国情院在报告中对金主爱使用了“正在接受继承人训练”的表述，此次则罕见地使用了“继承人内定阶段”这一说法。朴善源表示，北韩从去年年底起开始凸显金主爱的地位，其礼仪规格位列第二。金主爱亲自走访现场，听取困难情况，并就政策执行提出意见。金主爱在今年年初随同金正恩夫妇拜谒锦绣山太阳宫，这是她首次公开参加拜谒活动。此外，国情院就北韩劳动党第九次代表大会表示，今年是金正恩执政第十五年，预计他将摆脱前领导人金日成、金正日的影响，提出其本人构思的建设拥核社会主义强国政策路线图，正式启动转型。九大筹备情况方面，国情院表示，去年12月以来，金正恩已进行40次现场指导，对各部门成果进行最终检查；平壤也已发现参加阅兵式的兵力和设备聚集的情况。国情院还表示，2月16日是金正日生日，因此九大在农历新年假期后开幕的可能性最大，会期预计为7天。国情院就九大议题和政策方向表示，预计北韩将敲定旨在升级核武、推进核武与常规武力整合的“国防力量发展五个年计划”，并公布“新经济发展五个年计划”。具体内容或包括连接东海与西海的大运河建设计划；同时，在坚持以实力应对的基调下，对美国发出相关信息，但也可能表明和平共存立场，为对话保留余地。