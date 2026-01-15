穆迪维持韩国“Aa2”信用评级不变 今年经济增速为1.8%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：国际信用评级机构穆迪12日将韩国国家信用评级维持在原来的“Aa2，稳定”。Aa2是穆迪评级中仅次于Aaa和Aa1的第三高评级。穆迪预计韩国今年的经济增长率为1.8%，由于人口老龄化等强制性支出，到了2030年，国家债务占国内生产总值（GDP）的比例可能超过60%。穆迪当天就维持评级不变的理由表示，综合反映了韩国高度的经济多样性与竞争力、对主要挑战问题的制度化管理能力、人口老龄化带来的结构性问题、国家债务增加及地缘政治风险。穆迪预计，受全球人工智能（AI）热潮推动、半导体出口增长和设备投资复苏的影响，今年韩国经济将增长1.8%。长远来看，韩国的经济增长率将稳定在2%左右，与其他发达国家类似。穆迪还表示，尽管韩国劳动力减少，但通过企业及公共部门采用人工智能、资本市场与治理结构改革、推动区域均衡发展等措施提高生产率，仍有望实现这一目标。穆迪预计，除半导体外，韩国将通过具有竞争力的国防工业、造船等出口商品多元化战略，进一步推动增长。在财政方面，新冠疫情期间以及促进消费和增长的财政支出，导致国家债务增加，加上人口老龄化和国防开支等强制性支出增加的压力，预计到2030年国家债务将超过GDP的60%。韩国财政经济部当天表示，此次结果确认了穆迪对韩国经济竞争力和可持续发展的坚定信任。继上月惠誉之后，国际信用评级机构维持韩国国家信用评级及展望为稳定，显示出海外对韩国经济内外健全性的积极评价。