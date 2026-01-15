北韩驻中国大使馆公告栏张贴金正恩父女合影引发接班猜测

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在韩国国家情报院向国会报告称北韩国务委员长金正恩之女金主爱已被内定为接班人之际，北韩驻中国北京大使馆在公告栏刊登了金正恩和金主爱的合影。13日，位于北京朝阳区的北韩驻中国北京大使馆正门旁的公告栏张贴了25张新照片，最引人注目的是位于公告栏正中央的照片。金正恩和金主爱并肩站立的合影占据了公告栏的中央位置。照片显示了金正恩父女在平壤五一体育场举行的2025年新年庆祝演出上并肩向观众致意的场面。照片下方中文说明文字为“敬爱的金正恩同志向全国人民致以2025年新年的美好祝愿”，但未提及金主爱的名字。北韩大使馆公告牌中央位置通常张贴金正恩的单人照或金正恩与中国国家主席习近平的合影。金正恩和金主爱的合影亮相公告栏的中央位置尚属首次。北韩大使馆何时更换公告牌上的照片尚未得到确认。但根据其余张贴的照片中包含去年12月金正恩视察军需品工厂的照片来看，这些照片是近期更换的。此前，韩国国家情报院12日向国会报告称，实际上金主爱已被内定为接班人。有评价认为，在此情况下，金正恩父女的合影占据大使馆公告栏中央位置，具有重要的象征意义。然而，北韩并未明确指出金主爱的正式头衔及地位，此次公告栏照片的说明文字中也未提及她的名字。统一研究院北韩研究室副研究委员黄泰延（音）表示，北韩驻中国大使馆公告栏具有强烈的对外宣传性质。随着金主爱持续曝光，这张照片的布置可被解读为凸显金主爱的地位，逐步让国内外认识到“白头山血统”四代世袭的可能性。