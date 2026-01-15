韩国在纽约介绍国家遗产 举办展览、演出和体验活动

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国在美国纽约曼哈顿中心地带开启了介绍韩国国家遗产价值与魅力的文化活动。国家遗产厅下属国家遗产振兴院12日表示，当地时间11日该院与纽约韩国文化院共同在曼哈顿文化院大楼举行了参观国家遗产宣传活动——“韩国在纽约舞台”（Korea on Stage in New York）的开幕式。此次活动以“光之祝愿：灿烂夺目的韩国遗产”为主题，以在时代广场播放国家遗产宣传片和特别演出为开端，向世界宣传媒体艺术、传统艺术演出和寺庙饮食体验等韩国国家遗产的独特价值。9日在曼哈顿时代广场启动的大型电子屏幕广告视频，展现了韩国代表性国家遗产、传统工艺和宫廷舞蹈等韩国文化的精髓。11日，韩国传统舞蹈团和国家遗产振兴院艺术团在时代广场表演了扇子舞和小鼓舞。12日起还将陆续推出多种演出和体验活动。国家遗产振兴院表示，振兴院艺术团的传统艺术演出和寺庙饮食体验活动，在预约开始后立即吸引了超过1700名申请者。国家遗产厅厅长许民在开幕致辞时表示，能够在世界文化中心纽约介绍韩国国家遗产，意义深远。他还表示，将以本次活动为契机，让更多人了解，韩国文化的人气源自延续数千年的韩国遗产所蕴含的深厚底蕴与文化之美。