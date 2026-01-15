慕安会13日开幕 欧美对抗引关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：被誉为全球规模最大的安全论坛——慕尼黑安全会议（MSC，慕安会）将于当地时间13日开幕。此次会议将在德国慕尼黑拜耶瑞彻霍夫酒店举行，为期三天。会议将围绕欧洲安全防卫、大西洋同盟的未来、加强多边主义、世界秩序愿景、地区冲突和技术发展对安全的影响等主题展开讨论。今年是在第62届慕安会，预计将有来自120多个国家的安全官员出席，其中包括60多个国家的元首。包括法国总统马克龙、丹麦首相梅特·弗雷泽里克森在内的欧盟27个成员国中的15个国家领导人将发表演讲。美国国务卿马尔科·鲁比奥和中国外交部长王毅将出席会议。慕安会历来是与北约（NATO）结盟的美国和欧洲讨论安全合作的论坛。自2022年2月俄乌战争爆发后，该会议主要讨论俄乌冲突问题。在去年特朗普总统就任后举行的会议上，美国副总统万斯呼吁各方遵守特朗普政府的政策，并称“新警官上任了”。万斯还表示，欧洲媒体的自由正在倒退，预示着双方此后将在欧洲当局对社交媒体的监管问题上发生冲突。今年，欧洲占据了主导地位。慕安会方面在活动前发布的年度报告中指出，由美国主导的1945年后国际秩序正在被摧毁，特朗普总统是挥舞着斧头砍伐现有规则和制度的强大人物。