李在明：持多套非自住房引发社会问题 须承担相应责任

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明16日在谈及多套住房持有问题时表示，可以明确的是，其负面效果大于正面效果，因此，应在国家层面收回多套住房持有者在税制、金融、监管等方面所享有的不当优惠，同时也应当让其对由此产生的社会问题承担一定程度的责任和负担，这才符合公平与常识。李在明当天在X（原推特）上发文作出上述表态。他指出，住房可以成为投资手段，但从根本上来说，它首先是居住手段。李在明指出，如果有人为了赚钱而大量购买自己根本不会居住的房子，导致可用于居住的房源不足，房价和租金异常上涨，从而引发结婚与生育意愿下降、产业国际竞争力下降、“失去的30年”等各种社会问题，那么虽然不能说带有投资或投机性质的多套住房持有是违法或严重不道德的行为，但至少可以明确，这绝不是值得赞美或鼓励的行为。针对部分人关于“多套住房者出售房源可能导致租赁房源减少”的说法，李在明反驳称，如果多套住房数量减少，无房者也会随之减少，也就是说，租赁需求同样会下降，因此这一说法并不成立。李在明还针对国民力量党连续批评其“房地产表态”表示，在土地面积狭小、首都圈高度集中的韩国，房地产投机因素本就十分突出。在这种情况下，难道他们认为，少数人持有以投资或投机为目的的多套住房是值得提倡的事情吗？他们应该不至于连这点常识都没有。李在明指出，国民力量党不可能不了解多套住房持有者所享受的不当特权带来的巨大危害，以及加强监管的必要性，但他们却以难以令人信服的理由，对旨在保障无房民众和青年住房稳定、遏制毁国性房地产投机的多套住房抑制政策进行近乎无理取闹式的指责，实在令人惋惜。