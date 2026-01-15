K-POP掀起热潮 九成BTS海外粉丝学习过韩语

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据调查显示，每10名防弹少年团（BTS）海外粉丝中，就有9人以上曾经学习过韩语，而其主要原因是“对K-POP和艺人感兴趣”。韩国多文化融合研究所16日在《文化交流与多文化教育学会报》上公开了题为《面向粉丝的在线韩语教育课程开发基础研究》的论文，其中包括上述内容。研究团队利用BTS海外粉丝的主要在线社区，对来自美国、菲律宾、印度、加拿大等69个国家的381名BTS粉丝进行了问卷调查。结果显示，93.4%的受访者“有学习韩语的经验”。在有学习经验的受访者中，参加线下课程的比例仅为7.8%，大多数人通过移动应用程序或网络视频进行自学。在韩语学习动机方面，“对K-POP和艺人感兴趣”以70.6%的占比位居首位。此外，学习韩语的目的依次为“为了更好地理解韩国内容”（34.6%）、“为了用韩语进行交流”（19.1%），以及“为了满足对语言本身的兴趣”（17.5%）。对此，研究团队指出，粉丝们以K-内容为契机产生学习动机，并通过易于接触的在线平台开始学习，但由于缺乏系统化的教育课程，其学习水平大多仍停留在初级阶段。研究团队分析称，尽管学习者具有较高的学习意愿和明确的学习目标，但由于大多数人以自学为主而停留在初级阶段，因此有必要通过每周一至两次的定期课程，为学习者提供系统且持续的学习环境。