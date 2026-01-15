韩国选手柳承恩争夺单板滑雪第二枚奖牌

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在米兰-科尔蒂纳冬奥会上，十多岁的韩国选手刘丞恩晋级单板滑雪坡面障碍技巧项目决赛。刘丞恩此前已在单板滑雪大跳台项目中获得铜牌，因此在本届赛事中也将向个人第二枚奖牌发起冲击。10日，年仅18岁的刘丞恩在单板滑雪大跳台比赛中摘得铜牌，为韩国代表团赢得本届赛事的第二枚奖牌。她此次还参加了自己兼项的坡面障碍技巧项目比赛。在坡面障碍技巧比赛中，选手需要在通过多个道具和障碍物的过程中完成技术动作，并根据整体表现接受评分。虽然刘丞恩的主项是其摘得铜牌的大跳台项目，但她在此次比赛中也展现了精彩的表演。最后的落地十分完美，刘丞恩流露出满意的神情。她以76.8分的成绩在预赛中排名第三，成功晋级12人角逐的决赛，这也让人们对她再次登上领奖台充满期待。另外，在女子冰壶项目第五轮比赛中，韩国队以7比5战胜日本队，战绩升至3胜2负，为晋级四强打下了基础。在第九局中，韩国队被日本队拿下两分，一度遭到紧追。但在最后的第十局中，金恩智的投掷帮助球队再添一分，最终以两分的优势赢得了惊险胜利。此外，短距离新生代主力李娜贤在女子短道速滑500米比赛中奋力冲刺。李娜贤以37秒86的成绩获得第10名，由于这是她的主项，她对自己的表现略感遗憾。与李娜贤一同参赛的金旼鲜获得第14名。