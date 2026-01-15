摩根士丹利：韩国央行本月将维持基准利率2.5%不变

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：全球投资银行摩根士丹利预测，韩国银行金融货币委员会将在26日的会议上将基准利率维持在2.5%。摩根士丹利在最新报告中作出了上述表示。摩根士丹利称，预计经济增长率预测将上调，而通胀预测将保持不变。具体来看，摩根士丹利认为，韩国银行可能在反映超出预期的半导体超级周期带来的经济增长上行风险后，将2026年和2027年的国内生产总值（GDP）增长率预测分别上调至2.0%和2.1%，分别较之前增加0.2个百分点。在物价方面，摩根士丹利将通胀预期维持在2.1%，预计物价将呈现稳定态势。上个月，韩国消费者物价涨幅维持在2%出头，接近韩国银行的物价稳定目标。此外，摩根士丹利维持今年韩国银行政策走向不会发生急剧变化的判断。摩根士丹利表示，随着7名金融货币委员会委员中有3人的任期在未来半年内届满，金融货币委员会内部的政策决策可能出现不确定性，但最近金融货币委员会方面的表态支持了我们的观点，即其政策走向可能不会改变。韩国银行总裁李昌镛的任期将于今年4月届满，金融货币委员会委员辛星焕的任期将于5月届满，副行长柳相大则将于8月届满。但摩根士丹利还表示，并未完全排除他们连任的可能性。