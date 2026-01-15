韩政府拟将非法作业中国渔船罚款上限由3亿韩元上调至15亿

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府计划将对中国非法渔船处以的罚款大幅提高至现行水平的五倍。韩国海洋警察厅16日表示，正在推进将对非法中国渔船处以的罚款从最高3亿韩元提高至15亿韩元的方案。海洋警察厅考虑到其他国家对非法作业的罚款标准，为彻底追回不当收益而采取了上述举措。目前，泰国、印度尼西亚、澳大利亚对无证渔船处以约100万美元的罚款，欧盟也按非法渔获物价值的5至8倍征收罚款。此外，保证金标准也将同步上调。根据现行规定，审判前为释放渔船及船员而缴纳的保证金，根据渔船规模，在1.5亿至3亿韩元之间差别征收，但相关规定修订后，无论船舶规模如何，都将统一为最高15亿韩元。此次上调罚款和保证金是应韩国总统李在明的指示，旨在强力应对中国渔船的非法作业。韩国海洋警察厅表示，将与海洋水产部、法务部等相关部门就由共同民主党议员尹准炳今年1月提出的《经济水域渔业主权法》修订案进行协商，推进罚款和保证金的上调方案。中国渔船的非法作业在新冠疫情爆发初期有所减缓，但近期再次猖獗。从海警抓获中国渔船的情况来看，2019年抓获115艘，2020年18艘，2021年66艘，2022年42艘，2023年54艘，2024年46艘，而去年抓获57艘，创下四年来的最高纪录。