俄罗斯建筑企业在金正日生日之际献花

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国专门报道北韩消息的媒体 NK News 当地时间16日报道称，俄罗斯建筑企业在北韩国务委员长金正恩父亲金正日生日的“光明星节”之际向平壤敬献了花圈。分析认为，这与北韩和俄罗斯之间的经济合作及劳工增派密切相关。报道称，10家俄罗斯建筑企业和1家教育机关在今年的“光明星节”敬献了花圈。其中，7家企业位于莫斯科及俄罗斯西部地区，3家企业位于西伯利亚，1家教育机构位于西伯利亚地区的一所商学院。NK News 分析认为，这些企业和机构所表现出的“诚意”显示出北韩的劳务网络正从远东地区扩散至俄罗斯全境。该媒体调查发现，自2024年以来，至少有30家俄罗斯企业在北韩领导人的生日或忌日之际献花，其中大部分是建筑公司或劳务中介。NK News 报道称，此次有大学也参与了献花活动，这显示出该大学可能被用作通过学生签证向俄罗斯派遣劳工的渠道。联合国禁止北韩公民在国外从事创收性经济活动。然而，有证据表明，北韩劳工在俄罗斯的建筑、纺织等多个行业从事工作。NK News 此前曾报道，2024 年有大批北韩劳工前往俄罗斯，其中部分人员通过学生签证规避制裁。自乌克兰战争以来，北韩和俄罗斯在军事及经济领域一直保持着密切合作。北韩向俄罗斯派遣人力被视为俄罗斯和北韩利益一致的体现。俄罗斯因长期战争面临劳动力短缺，而北韩则急需外汇。