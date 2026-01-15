前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案19日一审宣判

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案19日进行一审判决，这距离其颁布紧急戒严令时隔443天。当天下午3时，首尔中央地方法院将对尹锡悦涉嫌发动内乱案作出一审判决，国防部前长官金龙显、警察厅前厅长赵志浩等7名涉嫌参与内乱重要任务的军警高层也将一同接受宣判。上月举行的结案庭审中，尹锡悦坚称戒严属于“警告性质”，旨在向国民发出呼吁，且为宪法规定的总统固有权限。一审宣判将首先解释各项罪名的成立与否以及量刑理由，随后发布判决结果。预计法院将对12·3紧急戒严是否属于内乱、尹锡悦是否为戒严最高责任人等问题作出裁定。尹锡悦的律师团队发布媒体公告称，尹锡悦将出席一审宣判。该案最大争议点在于12·3紧急戒严是否属于内乱。特检组认为，紧急戒严的目的和具体执行方式均符合内乱定义。尹锡悦颁布紧急戒严，其目的在于剥夺国会权力、组建临时立法机构，破坏包括国民主权、议会、政党、选举管理相关制度在内的自由民主主义基本秩序。特检组认定，戒严令颁布后，尹锡悦派遣武装军队和警察占领国会及选举管理委员会，试图限制人员出入、逮捕政治界人士，相当于发起暴动。尹锡悦方面坚称，在野党接连弹劾政府主要官员并削减预算，戒严只不过是向外界宣告这一紧急情况的象征性措施，全无实施军事独裁、扰乱国家宪法秩序的意图。国会表决通过戒严解除案后，尹锡悦立刻撤回军队、解除戒严，证明了戒严的警告性质。法院考虑到判决当天可能出现大批人群聚集的情况，禁止一般车辆出入，并对部分出入道路实施管制。KBS电视1台将于19日下午3时对尹锡悦案一审宣判进行直播。