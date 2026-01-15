北韩举行600毫米大口径火箭炮赠送仪式

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：劳动党第九次代表大会在即，北韩举行射程可覆盖韩国大部分地区的600毫米大口径火箭炮赠送仪式，对外展示其国防力量。据朝中社19日报道，600毫米大口径火箭炮赠送仪式18日在平壤举行。据报道，重要军工企业工人阶级在2个月内增产50门大口径火箭炮，献礼第九次代表大会。一同公开的照片显示，这批火箭炮陈列在九大举办地点四二五文化会馆前。北韩国务委员长金正恩检阅火箭炮时表示，该武器完美结合了战术弹道导弹的精确性、威力和火箭炮的连发功能，是世界上最强有力的聚焦式超强力攻击武器；其适合执行战略使命，并采用了人工智能技术和综合制导系统。金正恩还称，该武器一旦投入使用，交战国的军事底层结构和指挥体系将瞬间崩溃，并称将继续展示令地缘政治对手深感不安的国防科技成果。金正恩表示，九大将在这类成果的基础上，阐明下一阶段自卫力量建设工作的构想和目标，并加速执行有关项目，不断升级军事力量，使其具备有力压制来自外部势力任何威胁与挑战的能力。600毫米火箭炮射程400千米，具备制导功能，被韩美情报部门归类为短程弹道导弹（SRBM）。上月27日，北韩在金正恩的观摩下进行了改良版火箭炮武器系统性能检测试射活动。此次搭载于发射车上的火箭炮被大规模公开，意味着该武器系统实际上已进入实战部署阶段。