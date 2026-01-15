韩国公民因阻止戒严被提名为诺贝尔和平奖候选人

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：克服12·3紧急戒严事件的韩国全体公民被提名为诺贝尔和平奖候选人。据首尔大学政治外交学系教授金义英消息，上月，国际政治学协会（IPA）前任及现任会长和部分政治学家向挪威诺贝尔委员会将韩国公民集体（Citizen Collective）提名为诺贝尔和平奖候选人。上述人士认为，韩国公民抵抗非法紧急戒严的行动是“光之革命”，他们在未发生内战或镇压的情况下，通过非暴力的公民参与行动克服了宪法危机，堪称全球模范。金义英于去年7月担任国际政治学协会首尔大会组织委员长，他向诺贝尔委员会提交了包含“光之革命”的介绍、历史背景及国际意义的英文资料。金义英指出，民主主义在全球范围内衰退，韩国却在短短六个月的时间内克服内乱、修复民主主义，赢得了全世界的惊叹和瞩目。对此，韩国总统李在明在社交媒体X上发帖表示，韩国国民将成为人类历史上的模范，这是只有韩国才能做到的事；大韩民国说到做到。李在明去年12月3日发表“光之革命一周年”特别声明时称，韩国国民真正具备了诺贝尔和平奖获奖资格。若韩国国民能因恢复和平、向世界展示民主主义的伟大力量而获得诺贝尔和平奖，相信将为所有因矛盾、分裂而深陷动荡的国家带来转机。