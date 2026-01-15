金与正：高度评价韩方涉无人机事件表态 将加强边境警戒

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：北韩劳动党副部长金与正对韩国统一部长官郑东泳关于无人机投放北韩事件的表态予以高度评价，并表示将采取措施加强军事分界线地区的警戒。郑东泳前一日对无人机事件表示遗憾，并称将防止此类事件再次发生。19日，金与正在朝中社发表谈话称，韩国统一部长官郑东泳18日正式承认韩国无人机侵犯我国领空的挑衅行为，并再次对此表示遗憾，承诺将防止此类事件再次发生，对此予以高度评价。金与正表示，我方多次强调，任何人采取任何手段再次侵犯朝鲜民主主义人民共和国的主权，都将面临严重后果。这并非威胁，而是明确警告。金与正称，寻求防止侵犯主权这一严重行为再次发生的措施，完全是为了韩国自身的保全。金与正表示，我军领导层将采取措施，加强与韩国接壤的共和国南部边境警戒，与敌国之间的边境线必须维持牢固。18日，统一部长官郑东泳举行媒体发布会时表示，将率先探讨并推进部分恢复《9·19南北军事协议》，包括设置禁飞区，以防止无人机事件再次发生。自北韩国务委员长金正恩将南北关系定性为“敌对的两个国家”之后，北韩持续在军事分界线附近地区设置新屏障、围栏以及反坦克障碍物。本月13日，金与正也曾发表谈话称，郑东泳对无人机事件表示遗憾是“较为符合常识的行动”，并敦促韩国制定防止事件再度发生的相关措施。青瓦台官员19日就金与正的最新谈话表示，希望南北双方共同努力，在接壤地区克制可能加剧紧张局势的行为，携手营造和平氛围；期待南北走上和平共存与发展之路。