李在明农历新年期间持续发声：将根除房地产炒作现象

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：农历新年期间，韩国总统李在明持续在社交媒体上发帖称，将根除房地产投机炒作现象。李在明在假期最后一天发帖强调，须对持有多套房的行为加以限制。他还直接反驳国民力量党党首张东赫的批评意见称，政府并未强迫多套房持有者抛售房产，只是不再保留对多套房持有者的特殊待遇。张东赫称，李在明将多套房持有者定性为“社会之恶”；李在明指出，令多套住房成为赚钱工具的政治家才是社会之恶。李在明还指出，部分政客煽动房产投机、试图通过多套房赚取超额利润。不过李在明也表示，父母居住的市郊房、存在消失风险地区的第二套住房不属于多套房范畴。朝野也围绕该问题持续进行唇枪舌战。国民力量党首席发言人朴成训发表评论称，总统在假期持续发帖，将多套房持有者定性为社会之恶，热衷于分裂国民。国政最高责任人把不安和敌对感带到了节日团聚的餐桌之上。总统应停止自大的社交媒体治国行为，尊重市场原理。违背民心的权力不会有未来。共同民主党国会发言人白承婀在媒体发布会上表示，张东赫质问政府是否将守护祖宅的国民视作投机势力，这同样是在分裂国民；其有意将地方消失问题与多套房问题捆绑，模糊事情本质。另外，金融部门19日召开全体会议，探讨针对房屋租赁行业从业人员等多套房持有者的限贷政策。