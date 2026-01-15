韩国政府与捷克新政府探讨杜科瓦尼核电机组项目执行支持方案

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府与捷克新政府讨论杜科瓦尼核电站新机组项目支持方案，确保项目顺利推进。据韩国产业通商部18日消息，应捷克政府邀请，该部门长官金正官于当地时间16日访问布拉格，与捷克新任总理安德烈·巴比什、工业与贸易部长卡雷尔·哈夫利切克会晤。金正官向去年12月就职的巴比什转达了韩国总统李在明的祝贺与问候，并转交了李在明亲笔信。金正官表示，韩方将不遗余力地提供支持，确保杜科瓦尼核电站新机组建设项目取得成功。今后将进一步巩固两国之间的合作机制，期待能够在泰梅林项目中继续合作。另外，金正官和哈夫利切克就建立评估杜科瓦尼项目执行情况、探讨支持方案的部长级磋商机制达成协议，并于当天举行首次会议。该磋商机制将以视频或面对面方式每年举行3至4次，项目发包方杜科瓦尼电力二号公司（EDU II）董事长和承包方韩国水力原子力公司董事长也将与会。捷克前政府决定选择韩国水力原子力公司作为正在规划中的泰梅林核电站新机组项目的优先谈判对象。此外，在两国部长的见证下，斗山 Enerbility 等韩国企业与捷克企业签署了两份分包合同。根据合同，斗山 Enerbility 将为杜科瓦尼核电站第5号、6号机组供应价值3200亿韩元的汽轮机和汽轮机控制系统。去年6月，捷克政府与韩国水力原子力公司签署杜科瓦尼第5号、6号机组建设项目总合同。这是韩国与捷克当地企业之间首次展开大规模合作，将从项目初期阶段实现捷克政府强调的“本土化”。