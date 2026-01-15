韩国前总统尹锡悦一审被判处无期徒刑

Photo : Seoul Central District Court

韩国国际广播电台报道：涉嫌发动内乱的韩国前总统尹锡悦一审被判处无期徒刑。19日，首尔中央地方法院在尹锡悦涉嫌发动内乱案一审宣判中作出上述宣判。法院表示，很难否认前总统尹锡悦怀有通过向国会派遣军队、封锁国会、逮捕主要政客等手段阻止国会活动，使其功能在较长时间内瘫痪的意图。同时，派遣军队、发动暴动也属于事实。法院指出，颁布紧急戒严令不等于内乱，但若其目的在于令宪法机构功能瘫痪，则内乱罪名成立。鉴于此，12·3紧急戒严符合内乱罪成立条件，向国会派遣军队是该案的关键所在。法院就量刑理由表示，尹锡悦亲自策划并实施了犯罪，同时指使多人参与。紧急戒严给社会带来巨大成本，而被告却鲜有为此道歉之意。不过法院也表示，量刑酌情考虑了以下事实：戒严计划不周密，整个过程中尽量克制使用武力，几乎不存在携带实弹或施加暴力的情况；此外，戒严大部分计划均以失败告终，且被告本人已65岁高龄，无犯罪前科、长期作为公务员供职，构成了有利的量刑因素。前总统尹锡悦因涉嫌与前防长金龙显等人共谋，在不存在战争、事变或同等国家紧急状况的情况下颁布违宪、违法的紧急戒严令，并以扰乱国家宪法为目的发动暴动，于去年1月26日被起诉。尹锡悦还涉嫌投入戒严军和警察封锁国会，阻碍国会就解除戒严令进行表决，并试图逮捕、拘禁国会议长禹元植、共同民主党时任党首李在明等主要政客以及中央选举管理委员会人员。此外，法院当天判处前防长金龙显有期徒刑30年。