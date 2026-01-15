前总统尹锡悦被判处无期徒刑 向国会派遣军队为案件关键

Photo : Seoul Central District Court

韩国国际广播电台报道：涉嫌发动内乱罪的前总统尹锡悦一审被判处无期徒刑。19日，首尔中央地方法院在尹锡悦涉嫌发动内乱案一审宣判中作出上述判决。法院表示，该案的关键在于向国会等宪法机构派遣军队。法院认定，尹锡悦试图逮捕国会议长禹元植、共同民主党时任党首李在明、国民力量党时任党首韩东勋等人的情况亦属实。法院指出，仅凭颁布紧急戒严令无法认定内乱罪成立，不过上述行为已超出紧急戒严的权限范畴，属于以扰乱国家宪法为目的的内乱行为。对于尹锡悦方面提出的“警告性质戒严”说法，法院表示，该说法混淆了动机与目的。上月举行的结案庭审中，特检组认为尹锡悦以长期执政为目的策划紧急戒严，提请法院判处其死刑。此外，法院裁定，前防长金龙显、情报司令部司令卢相源“试图令国会功能瘫痪”，参与内乱重要任务罪名成立，分别判处有期徒刑30年和18年。警察厅前厅长赵志浩被判处有期徒刑12年，首尔警察厅前厅长金峰植被判处有期徒刑10年，国会警备队前队长穆铉泰（音）被判处有期徒刑3年。三军司令部前宪兵队长金容军（音）、国家调查本部调查企划协调官尹升荣被判无罪。尹锡悦的律师团队在判决后提出强烈抗议，称“一手无法遮天”、“韩国法治已经崩溃”。特检组表示，这是一次有意义的判决，但在事实认定和量刑方面仍有遗憾。预计双方均将提起上诉，二审将由内乱特别法庭负责审理。