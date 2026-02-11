韩国选手元润钟当选 IOC 运动员委员会委员

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国雪车运动员元润钟（40岁）当选为国际奥委会（IOC）运动员委员会委员。他是韩国雪车项目的传奇人物，也是首位当选委员的冬季项目选手。元润钟当选后表示，今后将不遗余力地为韩国体育发展作出贡献。2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会运动员村于当地时间19日公布了国际奥委会运动员委员会投票结果，元润钟以第一名当选。他在当选后通过大韩体育会表示，虽然此前见过很多选手，但由于不知道最终结果如何，在公布结果前非常紧张，很高兴能有好的结果。元润钟在国际奥委会运动员委员会的参赛选手投票中获得1176票，以最高得票当选。在2871名选民中，共有2393人参与投票，在11名候选人中最终选出2名运动员委员会委员。元润钟曾在2018年平昌冬奥会男子四人雪车项目中获得银牌，成为第3位当选运动员委员会委员的韩国人，也是首位获此殊荣的冬季项目运动员。元润钟表示，衷心感谢所有人，尤其是一直以来支持和鼓励我的家人。他还表示，得到了很多人的支持和鼓励，今后将为韩国体育、也为全世界运动员积极开展工作；作为国际奥委会运动员委员会委员，将学习相关流程和行政事务，为争取运动员的权益作出努力。国际奥委会运动员委员会成员的任期为8年。元润钟将于22日在国际奥委会大会上获得正式批准，并作为运动员委员会委员活动至2034年。