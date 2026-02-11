韩国零售额时隔四年首次增长 乘用车销售量增加

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年韩国零售额时隔四年首次实现增长。据韩国国家数据处20日发布的《2025年第四季度及年度地区经济走势》报告来看，去年韩国全国零售额同比增长0.5%。零售额是反映国内消费趋势的关键指标。零售额在2022年（-0.3%）、2023年（-1.3%）、2024年（-2.1%）连续三年呈下滑趋势，时隔四年再次反弹。从地区来看，仁川（4.5%）、世宗（4.1%）、蔚山（3.8%）的消费主要集中在乘用车、燃料零售店、大型超市、超市、杂货店、便利店等领域。另一方面，济州（-3.1%）、首尔（-2.7%）、庆北（-0.7%）地区免税店、超市、杂货店、便利店、专卖店等的销售额减少。国家数据处介绍称，去年乘用车销量有所增加，仁川在免税店的销售额呈增长趋势。整体而言，消费趋势有所改善。去年，矿工业生产在半导体、电子零部件、其他运输设备等方面有所增加，同比增长1.6%。从地区来看，忠北（12.6%）、光州（9.4%）、京畿（7.9%）的增长较高。此外，服务业生产同比增长1.9%。世宗（4.5%）、首尔（3.8%）、京畿（3.8%）的艺术、体育、休闲、金融、保险、批发、零售等领域生产增加，带动了增长势头。济州（-5.4%）、庆南（-1.8%）、全南（-0.9%）等地区的信息通信、房地产、住宿、餐饮店等领域生产减少。韩国出口同比增长3.6%，主要得益于存储芯片、船舶、其他重化学工业品的出口增加。韩国去年就业率为62.9%，同比上升0.2个百分点。尤其是40多岁、60岁及以上人群的就业率明显上升。从地区来看，大田、忠北、庆南等地的就业率有所增加。据统计，全国平均消费者物价上涨率为2.1%，世宗市物价涨幅最大（2.4%），济州岛涨幅最小（1.8%）。以去年第四季度为准，受汽车、拖车和金属加工制品生产减少的影响，全国矿工业生产同比下滑3.3%。第四季度服务业生产增长2.6%，其中仁川（6.4%）、世宗（6.1%）和首尔（5.2%）的增幅最大。