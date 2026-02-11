韩国防部：按计划于3月举行“自由护盾”联合军演

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：近日有媒体报道称，韩美军方围绕“自由护盾（FS）”军演计划发布时间等问题存在意见分歧。韩国国防部否认了这一报道，并表示两国将按计划于3月举行“自由护盾”军演。国防部官员表示，韩美有关部门正就“自由护盾”军演计划的发布时间保持密切磋商，从未敲定过25日这一具体日期。据悉，两国正就下周举行军演计划媒体发布会进行协调。国防部表示，此次联合军演将重点检验韩军为在本届政府任期内完成战时作战指挥权移交而设立的“未来联合司令部”的全面运作能力。韩美各项联合军演将在年内均衡分布实施，以保持联合防卫态势、提高联合防卫能力。此前，一家媒体援引多名军方消息人士的话报道称，韩美军方原计划于本月25日联合发布“自由护盾”军演计划，但双方在缩小野外机动训练规模的问题上存在意见分歧，故此推迟了发布日期。报道称，韩军希望将韩美联合野外机动训练分散到全年实施，因此试图缩小本次训练的规模。不过美方则因部分新增兵力和设备已抵达韩国，对韩方的建议持负面态度。“自由护盾”军演是以韩半岛爆发全面战争为假设情境展开的防御性质战区级联合军演，通常于每年3月实施。军演启动前，韩国联合参谋本部公报室长和驻韩美军、联合国军司令部、韩美联合司令部公报室长共同举行发布会，介绍军演时间、参演军力、野外机动训练计划等详细内容。北韩称“自由护盾”军演是“侵北演习”，每年均提出强烈抗议，并对投入大规模韩美兵力的野外机动训练表现敏感。此外，近期韩国政府与驻韩美军矛盾频频。本月18日，正在训练中的驻韩美军战机在西海上空与中国战机对峙。韩国国防部长官安圭佰和联参议长陈永承随即向驻韩美军司令泽维尔·布伦森提出了抗议。