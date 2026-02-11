韩产业部长官：继续与美方展开友好磋商 确保不破坏对美出口环境

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国产业通商部长官金正官23日表示，将继续与美方就关税问题展开友好磋商，确保对美出口环境不受到破坏。金正官还表示，正根据去年韩美两国达成的关税和贸易协议，持续推进对美投资项目遴选工作。当天上午，金正官在首尔市中区大韩商工会议所主持召开关于美国联邦最高法院对等关税裁决及美国政府今后关税措施的民官联合对策会议。美国联邦最高法院于当地时间20日裁定，特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）对各国征收的对等关税无效。最高法院宣判后，金正官随即召开产业通商部紧急对策会议。为应对最高法院裁决带来的变化，特朗普签署公告，依据《贸易法》第122条款对全球各国征收10%的进口关税；并于次日宣布将税率上调至15%。金正官指出，尽管 IEEPA 关税被判无效，但美国已表示将对主要国家发起《贸易法》第301条款调查，并针对不公正贸易行为征收关税。预计美国今后将继续通过《贸易法》第122条款、第301条款等各种替代性手段大力推进关税政策；全球贸易环境不确定性将进一步上升。金正官就第301条款调查对象会否包括韩国的问题表示，不做预判，韩方必须持续管理多项贸易事务，确保不成为调查对象。金正官还表示，政府将基于国家利益最大化这一原则，在韩美关税协议的基础上持续与美方展开友好磋商，确保既有利益平衡不被破坏，将对韩国企业的影响降至最低。金正官指出，若美方对全球各国统一征收15%关税，韩国企业的竞争环境将发生变化。韩国贸易协会前一日在新闻资料中分析称，若美国关税体系从现行的全球统一对等关税转换为最惠国待遇关税叠加《贸易法》第122条款15%关税，作为美国自贸协定伙伴的韩国在美国市场的竞争力将有望得到提升。但金正官表示，无法预判美方今后的关税措施走向，将坚定推进提高韩国企业出口竞争力、实现出口市场多元化的对策。政府将密切关注美国的关税政策变化及其他主要国家动向，审慎摸索中长期应对方案。产业通商部负责贸易事务的官员以及外交部、农畜产食品部、气候能源环境部、关税厅等有关部门官员与会。韩国半导体产业协会、韩国电池产业协会、韩国汽车出行产业协会等行业团体会长，大韩商工会议所、韩国经济人协会、韩国贸易协会、中小企业中央会、大韩贸易投资振兴公社等经济团体及机构有关人士也出席了会议。与会者评估了美国最高法院对等关税裁决对韩国各产业的影响，并商讨了应对策略。