韩国2月前20天出口额创历年同期新高 半导体猛增134%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国本月前20天出口额同比增长23.5%，创同期历史新高。据关税厅23日发布的数据，2月1日至20日的出口额为435亿美元，同比增长23.5%，创下历年同期最高纪录。计入开工天数影响的日均出口额为33.5亿美元，增长47.3%。从各类产品的情况来看，半导体同比增幅高达134.1%，在总出口中的占比上升16.4个百分点，至34.7%。电脑外部设备出口额也猛增129.2%。关税厅表示，这主要受到数据中心零部件 SSD（固态硬盘）出口大幅增长的影响。乘用车出口额则下降26.6%，汽车零部件、精密仪器分别下降20.7%、18.6%。按照出口市场划分，对中国出口额增长30.8%，对美国出口额增长21.9%，对越南出口额增长17.6%，对欧盟出口额增长11.4%，对台湾出口额增长76.4%。中国、美国、越南三大市场在总出口中所占份额为47.5%，较去年同期（47.1%）小幅上升。同期进口额为386亿美元，同比增长11.7%。其中半导体、半导体生产设备分别增长19.2%、28.5%，机械类则下降6%。按照进口来源地划分，从中国进口增长38.6%，从欧盟进口增长10.5%，从越南进口增长32.4%，从台湾进口增长8.5%；从美国进口则下降3.2%。贸易收支实现49亿美元顺差。