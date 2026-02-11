李在明：将韩国巴西关系提升为战略伙伴关系 扩大互惠经济合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明与到访的巴西总统卢拉举行元首会谈。李在明表示，双方商定，以牢固的合作关系为基础，将两国关系提升为“战略伙伴关系”。23日，李在明出席会谈后举行的联合媒体发布会时表示，今天将成为两国关系实现新飞跃的历史性时刻。李在明强调，两国签署的《韩国-巴西四年行动计划》将成为在政治、经济、实质合作、民间交流等各领域引领两国关系发展的路线图。李在明指出，此次会谈上，双方就进一步扩大两国之间的互惠经济合作达成共识。李在明向卢拉说明了迅速重启韩国与南美共同市场间贸易协定谈判的必要性。卢拉深表赞同，认为签署贸易协定实属重大课题。李在明介绍，两国在会谈上签署了10份谅解备忘录及协议，并承诺建立各领域实质性合作执行机制。李在明表示，两国签署卫生领域监管合作谅解备忘录，今后韩国化妆品有望进一步深入当地市场。通过签署谅解备忘录，两国将加强新一代农业技术合作，推动两国农村经济以互惠、可持续的方式发展。两国还将在太空、防务、航空航天等未来产业领域扩大合作范围。两国元首还就国际局势及地区事务进行了密切磋商，商定共同维护韩半岛和平以及世界和平。李在明表示，双方一致认为，韩半岛和平对东北亚、乃至世界和平影响重大，和平才是真正的安全。李在明还向卢拉说明了韩国政府重启南北间合作对话、开启和平共存与共同发展的未来的坚定决心。李在明还表示，期待以卢拉总统此次国事访问为契机，让两国民众间的信赖和友谊得到深化。今后将在巴西推广韩语、扩大留学生交流，并推进合作拍摄电影等内容产业的交流。李在明强调，双方在会谈上就两国为民众创造更美好生活的共同愿景和施政课题进行了交流，意义深远。卢拉总统提出的包容性发展与韩国政府基于基本社会增强经济活力、实现可持续增长的核心构想一脉相通。李在明表示，向卢拉总统介绍了所有人共享人工智能技术发展红利的“人工智能基本社会”愿景，并提议两国共同研究创造福利与经济协同效应的政策。李在明还表示，再次欢迎卢拉总统访韩，希望能在不久后再次与卢拉总统会晤，展开更具建设性的讨论。