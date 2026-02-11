李在明：与卢拉总统拥有相似的政治历程和人生经历

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：23日晚，韩国总统李在明和夫人在青瓦台迎宾馆宴请到访的巴西总统卢拉及其夫人。李在明在晚宴致辞中表示，从政以来，时常听说卢拉总统拥有着与自己相似的政治历程和人生经历。李在明强调，通过亲身经历感悟到劳动的价值和人类的尊严，产生了对更加美好世界的渴盼。正是因为这种相似的生活轨迹，初见卢拉总统便好似重逢志同道合的旧友，十分欣喜。卢拉表示，了解李在明总统的人生经历后，便产生了兄弟之情。尽管曾备受排挤打压，但仍坚定地走自己的路，这正是源自于巴西民众和韩国民众建设更加美好未来的共同愿望。晚宴后，李在明在社交媒体平台上传了包含两国元首幼年时期照片以及在青瓦台拥抱画面的视频。他还留言道，两个基层少年在成为总统后相逢。李在明强调，尽管伤痕累累，但没有留下疤痕；从劳动中汲取生活智慧，历经种种逆境，最终获得了国民的拯救，这样的共同经历让二人成为兄弟。此外，当天晚宴共有来自政府、企业界、体育界、学术界、文化界的120余名人士出席，包括三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟、现代汽车集团会长郑义宣、CJ集团会长孙京植等。晚宴结束后，两国元首夫妇在青瓦台常春斋举行炸鸡啤酒宴，品尝使用巴西鸡肉制作的韩式炸鸡，并搭配生啤。在睦邻友好活动中，李在明夫妇向卢拉夫妇赠送寓意健康长寿的虎鹊图、韩国化妆品、韩国足球队队服、三星手机、美容仪器、宠物犬用品、以及第一夫人金惠景撰写的烹饪书。青瓦台发言人姜由桢在书面形式的发布会上表示，卢拉总统多次邀请李在明总统尽快访问巴西。