Coupang 临时董事长出席美国会听证会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：Coupang 韩国法人临时董事长哈罗德·罗杰斯于当地时间23日出席美国联邦众议院听证会。当天上午，罗杰斯出席在华盛顿众议院司法委员会举行的闭门会议。这场听证会由司法委员会下属行政、监管改革和反垄断小组委员会举办。罗杰斯未回答媒体记者关于证词计划、想对韩国消费者说的话等相关提问。此前，司法委员会委员长吉姆·乔丹和行政、监管改革和反垄断小组委员会委员长司各特·菲兹杰拉德在发送给罗杰斯的传唤书中指出，近期韩国政府与特朗普政府签署贸易协议，阐明将避免歧视美国企业和制造不必要的壁垒。尽管如此，韩国政府仍继续针对美国企业实施打击。传唤书还指出，韩国政府将 Coupang 作为打击对象、试图起诉美籍高管，这些行为违背了其近期作出的承诺。据推测，罗杰斯在听证会上称，韩国政府歧视其本人和 Coupang，并试图采取处罚措施。美国企业 Coupang 向美国国会展开大力游说，此次听证会旨在维护 Coupang 并向韩国政府施压。罗杰斯和 Coupang 因刻意缩小外泄信息规模、销毁证据、在国会听证会作伪证、隐瞒工伤事故等多项嫌疑，正在接受韩国警方调查。当前美国政府采取新手段征收关税，Coupang 事件及此次听证会将对韩美贸易关系产生何种影响引发关注。