韩中主要技术水平差距进一步拉大 二次电池被反超

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：一项报告显示，两年间，韩国与中国在航空航天、信息通信技术等11个科技领域的技术水平差距进一步拉大。根据韩国科学技术信息通信部近日向科技咨询会议报告的《2024年度技术水平评价结果》，在纳入评价的所有技术中，以美国为最高水平国家并设为100%基准时，韩国的技术水平为82.8%，落后中国（86.8%）4个百分点。据估算，韩国需要2.8年才能赶上美国的技术水平，较中国所需时间（2.1年）长0.7年。韩国与美国的技术水平差距从2022年的3.2年缩小至2024年的2.8年，同期与中国的差距则从0.2年扩大至0.7年。2022年韩国在二次电池领域排名第一，与中国的差距为0.9年；然而2024年中国登上榜首，韩国落后中国0.2年。航空航天领域，韩国的技术水平为59.3%，落后中国5.1年，差距最大；量子科技领域，韩国的技术水平为67.8%，落后中国3.3年；人工智能领域，韩国的技术水平为80.6%，落后中国1.2年。报告指出，随着技术周期急剧缩短，科技强国的版图也在发生变化；获取战略技术已成为国家安全和产业竞争的关键所在。人工智能技术将成为提升量子、机器人、尖端生物科技等战略技术水平的加速器，有必要予以应对。技术水平评价每2年实施一次，对航空航天、防务、信息通信技术、软件等11个重点领域的技术水平进行评估。本次评价以11个领域的136项国家核心技术为对象，对主要五个国家的论文和专利实施定量评价，并面向1180名专家展开调查，综合形成定性评价结果。