金与正晋升为劳动党部长 金正恩称任何变化均无法阻挡北韩前进

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在北韩劳动党第九次代表大会举行期间，劳动党中央委员会副部长金与正晋升为部长级官员，进一步巩固了其地位。金与正长期以来被视为金正恩的发言人，曾多次对韩国及外界发表谈话，近期还就无人机问题发表了对韩谈话。她曾担任宣传鼓动部副部长，此次具体负责的部门尚未公开。在此次人事调整中，她再次被列入政治局候补委员名单。金与正曾于2020年担任候补委员，但在2021年第八次代表大会上被排除在名单之外，此次大会上再次被纳入名单。另一方面，北韩国务委员长金正恩在党代会召开五天后仍未发表具体的对外信息。金正恩在党代会总结讲话中表示，任何局势变化都不能阻挡北韩前进，但金正恩并未直接提及韩国和美国，结论的大部分内容仍以强调内部团结和完成经济任务为主。金正恩还批评相关部门，指出通过地方发展项目建设的工厂和附属设施未能正常运转。作为劳动党最核心决策机构的政治局常务委员会的组成也发生了变化。除金正恩、内阁总理朴泰成、组织指导部部长赵甬元外，还新增了党纪律调查部部长金才龙和党秘书李日焕。北韩在党代会第五天仍未具体公开会议的内容，目前正在讨论未来五年的各部门目标与计划。北韩有可能通过最终决定书公开其未来外交政策的走向。