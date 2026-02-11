韩国将投资3200亿韩元以确保造船技术全球领先

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国产业通商部表示，今年将投资3200亿韩元以确保韩国造船技术全球领先，较去年增长约23%。据产业通商部统计，去年韩国造船业出口额达318亿美元，创8年来新高，为国家整体出口突破7000亿美元作出了贡献。韩国造船在全球订单中的份额为20.2%，同比增长6.2个百分点。在大型液化天然气运输船等高附加值船舶领域重新夺回全球份额第一的地位。然而，在竞争国家紧追不舍、全球格局变化和订单集中于大型造船企业的情况下，如何提升设备供应商和中小造船企业的竞争力是关键所在。对此，产业通商部宣布，今年将以三大方向为中心，正式推进34项新技术研发项目，总投资额达427亿韩元。首先，将扩大对环保造船技术研发的投资，该计划旨在确保未来环保船舶的核心技术。并将造船专用人工智能（AI）技术推广至生产流程和自主航行船舶等整个制造和运营领域。此外，还将致力于技术研发，以实现设备和材料的国产化，促进中小造船企业的发展。产业通商部一位官员表示，虽然近期韩国造船业成绩斐然，但劳动力结构问题、订单集中于某些船型以及中小造船企业竞争力不足等问题仍有待解决。该官员表示，确保压倒性的技术竞争力是最佳策略，将通过史上最大规模的支援，持续推动人工智能的普及和未来环保船舶技术的研发。