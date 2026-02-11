特朗普新发布的10%全球关税开始生效

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普在美国联邦最高法院作出对等关税违法裁决后推出的10%全球关税于24日正式生效。根据特朗普20日签署并发布的公告，自美国东部时间0时01分（韩国时间24日下午2时01分）起，除特殊商品外的对美出口产品适用该全球关税。特朗普在发布10%全球关税公告后的次日（21日）通过社交媒体表示，关税税率将进一步上调至15%，但并未透露具体上调时间。据预计，特朗普在实施10%全球关税后，将通过发布公告等程序将税率上调至15%。全球关税不包括特定关键矿产、能源及能源产品、非美国种植或开采的自然资源、部分农产品（如牛肉、西红柿和橙子）、药品及药品原料、部分电子产品、乘用车、卡车、公交车及其零部件，以及部分航空航天产品。这些产品是美国工业必不可少的原材料，或是已根据《贸易扩展法》第232条被单独征税、以及可能加剧美国通货膨胀的产品。此次推出的全球关税将持续生效至7月24日凌晨0时01分。作为征收全球关税依据的《贸易法》第122条规定，未经国会批准，这一关税的有效期最长为150天。特朗普援引的《贸易法》第122条授权美国总统，在美国出现严重的贸易逆差时，可在最长150天内对贸易对象国征收最高15%的关税。