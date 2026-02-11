北约秘书长：韩日等22国将聚集 实现美国关于霍尔木兹海峡愿景

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韩国国际广播电台报道：北约秘书长吕特当地时间22日表示，北约成员国和韩国、日本等盟友将聚集起来，共同推动遭伊朗封锁的霍尔木兹海峡恢复通航。吕特当天在福克斯电视台新闻节目中表示，22个国家将于周四（19日）以后聚首，以实现美国总统特朗普关于立即恢复霍尔木兹海峡的自由与开放的愿景。这些国家大部分为北约成员国，也包括日本、韩国、澳大利亚、新西兰、阿联酋、巴林等国家。吕特还表示，目前22国正与美国一同制定关于军事及其他领域人力部署的计划，将明确所需资源、投入时机以及共同行动方案，一旦时机成熟，将立即执行，恢复霍尔木兹海峡的开放与自由航行。吕特在接受CBS电视台采访时也表示，22国自本月19日起会晤，以从根本上解决所需资源、投入时机、投入地点这三项问题，这也是为了回应特朗普对保障航行自由的要求。分析认为，吕特的这番言论是指，韩国、日本等东亚盟友与欧洲、中东的盟友及伙伴国家举行会晤或交换意见，以回应美国方面的要求。吕特就特朗普谴责北约消极应对中东局势一事表示，很清楚特朗普因欧洲及其他盟友反应迟缓而生气，也理解他对漫长等待的挫败感，但各国是在未能提前获知伊朗相关行动的情况下进行准备，希望他予以谅解。特朗普本月20日谴责称，没有美国的北约只是“纸老虎”，他们不愿意参与遏制伊朗核武发展的行动。特朗普还指出，参与霍尔木兹海峡作战对北约而言几乎不存在任何危险，非常容易。北约是一群“胆小鬼”，美国将记住他们的表现。吕特在CBS节目中表示，近期曾多次与特朗普通话，并以北韩为例称，美国为了让世界更加安全，不得不放弃与伊朗的谈判并实施先发制人式打击。吕特指出，从北韩的案例中可以看出，谈判拖得太久，有可能错失解决问题的最佳时机，目前北韩已拥有核武。假如伊朗同时具备导弹和核武力量，将对以色列、地区、欧洲以及全球稳定构成直接的实质性威胁。近日，伊朗向位于印度洋中部的美英联合军事基地迪戈加西亚岛发射射程约为4000公里的弹道导弹，分析认为，欧洲主要城市也在该导弹的覆盖范围内。对此，吕特表示，伊朗已十分接近具备这一能力，这也是他认为欧洲大部分政客都赞同特朗普对伊朗实施打击的原因。