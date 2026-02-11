法国主持召开35国参谋长视频会议商讨霍尔木兹海峡问题 韩国参与

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韩国国际广播电台报道：包括法国在内的全球35个国家军方首脑于当地时间26日举行视频会议，讨论中东局势。法国国防部表示，此次会议成为汇集各国立场的契机，这些国家均有意为保障战略要地的海上航行安全开展共同努力。法国方面强调，本次会议与该地区正在进行的军事行动无关，完全属于防御性质。法国方面明确表态，这并不意味着将参与美国所要求的霍尔木兹海峡军事行动。法国国防部还表示，此次讨论旨在战斗停止后恢复霍尔木兹海峡的航行。韩国联合参谋本部议长陈永承代表韩国军方出席了此次会议。韩国联合参谋本部相关人士表示，各国在此次会议上就霍尔木兹海峡航行安全对各国安保与经济的重要性达成共识，并未就具体军事支援方案等事项作出任何决定。此前，美国总统特朗普曾要求欧洲和亚洲盟友派遣军舰，以协助开放事实上已被伊朗封锁的霍尔木兹海峡。然而，大多数盟友因担心可能被卷入冲突而拒绝了美国的上述要求。各盟国表示，只有实现停战，才能承担在海峡内为船只提供护航的责任。对此，英国媒体日前报道称，英国和法国有意主导为重新开放霍尔木兹海峡而开展的多国努力。 其设想是，在大规模交战结束、局势稳定后，两国将研究前期准备工作。由法国武装部队总参谋长主持召开的此次多国军方视频会议，也被认为是在这一层面上推进的举措。在此背景下，伊朗正计划对通过霍尔木兹海峡的船只征收通行费，并已为此着手准备相关法案。据悉，单次通行费用约为30亿韩元。