韩国迎来首个劳动节休假 首尔市内多地举行大型集会

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韩国国际广播电台报道：5月1日，韩国将迎来时隔63年首次被指定为法定节假日的劳动节。韩国于1963年制定相关法律并设立“劳动者之日”。去年10月，《劳动节设立法》在国会全体会议上获得通过，“劳动者之日”今年起正式更名为“劳动节”。除《劳动基本法》规定的劳动者外，今年劳动节还将覆盖包括公务员及教师群体、快递员等特殊雇佣形态劳动者在内的所有从事劳动人员。今年劳动节与周末及韩国儿童节相连，只需请一天假便可连休5天，因此计划享受劳动节黄金周的人不少。然而制度却未能跟上现实变化。据公民团体“职场霸凌119”对1000名职场人实施的调查，35.2%的受访者表示，劳动节无法获得带薪休假。具体来看，日结工中的这一比例为60%，自由职业者和特殊雇佣形态劳动者为59.3%，劳务派遣人员为40%。这意味着雇佣形态越不稳定，休假就越得不到保障。另外，大企业员工的这一比例为16.5%，5人以下企业却高达58.3%。此外，劳动节假期间，首尔市内多地将举行大型集会，预计交通路况将受到影响。据首尔警察厅30日消息，全国民主劳动组合总联盟、韩国劳动组合总联盟1日将分别在世宗大路、汝矣大路举行集会和游行。警方将投入此次集会的机动队警力削减至去年的45%，同时部署约200名交通警察，以维持交通和游行秩序。警方表示，一旦集会出现过激行为，将果断予以应对。