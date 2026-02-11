韩国在安理会上强调韩半岛和平共处与无核化决心

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韩国国际广播电台报道：韩国常驻联合国代表部代表车智勋当地时间30日强调政府对韩半岛和平共处与无核化的坚定决心，敦促北韩遵守《不扩散核武器条约》。车智勋在美国纽约联合国总部举行的联合国安理会北韩不扩散问题会议上指出，“对韩半岛和平共处、对国际社会无核化的坚定决心”是韩国政府政策的两大核心要素。车智勋表示，自去年李在明政府上台以来，韩国始终一贯追求基于和解与合作的韩半岛和平愿景，而非进行敌视与对抗。韩国政府尊重北韩体制，不采取敌对行动或通过吞并实现统一。车智勋还强调，我方在《不扩散核武器条约》审议大会上重申北韩不具备拥核国家地位，放弃韩半岛无核化目标将对地区和全球防扩散努力产生严重的负面影响。车智勋还敦促联合国安理会常任理事国履行其作为拥核国家在《不扩散核武器条约》体制下的特殊责任。负责监督安理会对北制裁委员会（1718委员会）制裁执行情况的专家小组活动终止已有两年，当天会议是应美国等西方理事国的要求召开。车智勋指出，自专家小组解散后，安理会就北韩核不扩散议题召开的正式会议频率显著减少；他并批评北韩发射弹道导弹违反了安理会决议。车智勋强调，虽然制裁未能完全阻止北韩核开发，但通过切断资金和资源有效延缓了其进程，而制裁的成功取决于所有国家是否切实执行。他还说，在对北韩人道主义援助方面，希望北韩改变态度，并希望国际社会建立透明的援助体系。