李在明劳动节讲话：将建设劳动者无须冒生命危险的国家

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明强调，绝不在工作场所的安全问题上让步妥协，必将建设一个劳动者无须冒生命危险的正常国家。李在明1日出席在青瓦台举行的首次劳动节纪念仪式上做出了上述表示。他说，在韩国的任何工作场所，利润和成果都不能凌驾于生命和安全之上。李在明强调，保护安全不是成本或选择，而是国家和企业必须履行的最基本职责。李在明还说，将确保所有劳动者都享有劳动基本权利。无论正式员工还是非正式员工、承包商还是分包商、平台工作者还是自由职业者，所有劳动者都必须得到公平对待和保护，不存在任何盲点。在谈到劳资共生问题时，李在明说，没有企业就没有工人，没有工人就没有企业。只有打破“支持劳动是反企业、支持企业是反劳动”这种过时的对立观念，才能走向更美好的未来。李在明特别指出，劳资双方齐聚一堂体现了迄今为止为相互尊重和共生共存所做的努力。虽然想法可能不完全一致，但绝不能因分歧而敌对或背道而驰。李在明回忆起自己少年时期的童工经历。他说，劳动是维持个人日常生活、守护家人、共同迈向明天的力量源泉。能够辛勤劳动养家糊口，对自己来说是莫大的安慰，也是成长为今天的自己的动力。李在明还说，自己曾是少年劳动者，至今仍以此为荣。李在明强调，即使时代不同、环境改变，但人们希望安全地工作、希望劳动得到尊重的愿望不变。作为童工出身的韩国总统，将怀揣强烈的使命感响应各位劳动者的呼声。