韩国4月出口额再破800亿美元 半导体猛增173.5%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在半导体强劲增长的推动下，4月韩国出口同比增长近50%，历史首次连续两个月超过800亿美元。据产业通商部1日发布的《4月进出口动向》报告显示，4月出口同比增长48.0%，达到858.9亿美元，继上月之后，连续第二个月突破800亿美元。虽然这一数字低于3月出口额（861.3亿美元），但仍创下历年同期新高。按工作日计算，日均出口增长48.0%，达到35.8亿美元，连续3个月超过30亿美元。半导体推动了出口增长，上月半导体出口增长173.5%，达到319亿美元，连续13个月创下当月出口新高。汽车出口同比下降5.5%，至61.7亿美元。这是受中东战争导致物流受阻，以及美国加征关税致使美国本土汽车产量增加等影响。不过，电动汽车、混合动力汽车等环保型汽车的出口有所增加。石油产品出口受中东战争导致油价暴涨影响，出口增长39.9%，达到51.1亿美元；出口量则下降36.0%。4月，韩国9大主要出口目的地中有7个地区实现了增长。对中国出口额达177亿美元，同比增长62.5%，这主要得益于半导体、计算机和无线通信设备的良好表现。对美国出口额达163.3亿美元，同比增长54.0%。汽车、汽车零部件和通用机械等关税对象商品表现不佳，但半导体和计算机等关税例外商品仍实现了较高的增长。对中东地区出口同比减少25.1%，至12.7亿美元。由于中东战争导致物流受阻和不确定性加剧，汽车、普通机械等大多数产品出口下滑。此外，上月进口额621.1亿美元，同比增长16.7%。尽管受中东战争影响，原油进口有所减少，但油价飙升导致进口价格上涨，进口额同比增长13.1%，达到70亿美元。4月贸易顺差较前一年增长189.7亿美元，达到237.7亿美元，创下历年4月新高。这是自去年2月起，韩国连续15个月实现贸易顺差。产业通商部长官金正官表示，主要产品竞争加剧、中东战争导致原材料供应困难，出口变动性有可能上升。政府将通过出口市场多元化政策，尽量减轻出口企业的负担，同时积极利用外贸网络额外确保原油、石脑油等基础原料，为企业持续发挥全球竞争力创造环境。