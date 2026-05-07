习近平致电感谢金正恩：两国关系进入历史新阶段

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韩国国际广播电台报道：据朝中社10日报道，刚刚结束对北韩国事访问的中国国家主席习近平致电感谢北韩国务委员长金正恩，并表示，朝中关系进入历史新阶段。习近平在电文中对金正恩、李雪主的热情接待表示感谢，并称“这充分体现了中朝两党两国的深厚情谊”。习近平指出，我同金正恩总书记同志就共同关切的问题深入交换意见，并达成一系列重要共识，为中朝关系注入新的时代内涵。习近平称，中朝双方展现出让传统友谊焕发光辉、共同发展繁荣、维护地区乃至世界和平与稳定的坚定决心。习近平对此行取得的成果表示满意，并称“中朝关系已进入历史新阶段”。他指出，要把握时代大势，着眼于两国的根本利益与长期利益，维护好、巩固好、发展好中朝关系，推动两国的社会主义伟大事业取得有力进展。习近平表示，期待再次同金正恩会晤，并愿中朝友谊世代传承、历久常青。这是习近平继2019年后，时隔7年再次访问北韩。双方在元首会谈和联合声明中表示将加强战略沟通、深化实质性合作，重申传承传统友谊，并将扩大在经贸、农业、建筑、科技、教育、文化、体育等领域的交流合作以及高层交往。双方媒体关于会谈的报道均未提及韩半岛问题和北韩无核化议题。由于习近平表示将“坚定支持彼此维护国家主权、安全”，有分析认为，这意味着中国默许北韩拥核，或者降低了北韩核问题的优先级。对此，中国外交部表示，中国在韩半岛问题上的立场和政策保持连续性。美国国务院强调，上月美中元首重申了“北韩无核化”这一共同目标。