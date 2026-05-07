三星电子去年设备和研发投资总额称冠全球半导体企业

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韩国国际广播电台报道：三星电子去年的设备投资和研发投入总额约90万亿韩元，在全球十大半导体企业中排名第一。10日，据企业数据研究机构CEO SCORE对去年全球十大半导体企业设备投资和研发投入情况的调查结果，三星电子以总额89.8935万亿韩元排名第一，其中，设备投资52.1531万亿韩元、研发投入37.7404万亿韩元。三星电子的总投资额较排名第二的台积电（69.4109万亿韩元）高出逾20万亿韩元。美国英特尔以40.4499万亿韩元排名第三，SK海力士以35.0450万亿韩元排名第四。其后依次为英伟达（34.9369万亿韩元）、美光（27.6328万亿韩元）、博通（16.4167万亿韩元）、高通（14.4305万亿韩元）、超威半导体（12.9562万亿韩元）、德州仪器（9.4407万亿韩元）。仅从研发投入来看，三星电子排名第一，较排名第二的英伟达（26.3347万亿韩元）高10万亿韩元。其次分别为英特尔（19.6044万亿韩元）、博通（15.5350万亿韩元）、高通（12.7497万亿韩元）、超威半导体（11.5158万亿韩元）、台积电（11.2617万亿韩元）。近五年，三星电子持续扩大设备投资和研发投入。分析指出，三星在半导体衰退周期仍坚持投资，为去年开始的半导体超级周期奠定了基础。CEOSCORE指出，半导体行业具有须持续大规模投资的特点，近期高达数十万亿韩元的绩效奖金和超额利润分配将对相关企业造成巨大压力。